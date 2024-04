Зарядите кусты крыжовника на обильное плодоношение: вот чем подкормите их сейчас

Your browser does not support the audio element.

Внесение питательных добавок весной является важным этапом ухода за крыжовником, который способствует формированию плодоношения и обеспечивает растение необходимыми питательными элементами для развития.

Фото: https://www.flickr.com/photos/timo_w2s/5980340315/ by Timo Newton-Syms from Helsinki, Finland and Chalfont St Giles, Bucks, UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic