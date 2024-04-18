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Зарядите кусты крыжовника на обильное плодоношение: вот чем подкормите их сейчас

Чем подкормить крыжовник весной

1:55
Садоводство » Советы

Внесение питательных добавок весной является важным этапом ухода за крыжовником, который способствует формированию плодоношения и обеспечивает растение необходимыми питательными элементами для развития. 

Чем подкормить крыжовник весной
Фото: https://www.flickr.com/photos/timo_w2s/5980340315/ by Timo Newton-Syms from Helsinki, Finland and Chalfont St Giles, Bucks, UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Основные питательные элементы, которые нуждается культура весной, — это азот, фосфор и калий. Наилучшее время для внесения удобрений весной — это период раскрытия почек или распускания листьев. В этот момент земля уже разморожена, и корни куста активно впитывают питательные вещества.

Если вы начинаете удобрять крыжовник в период раскрытия почек, то лучше всего использовать гранулированные добавки, а если растение уже распускает листья, то жидкие удобрения будут более эффективны.

После внесения сухих удобрений обязательно полейте кусты, чтобы питательные элементы достигли корней.

Вы также можете использовать органические добавки, например, компост или навоз, но важно не переборщить с их количеством, чтобы не повредить растения.

Автор Дзен-канала "Моя успешная дача" рассказал об удобрении крыжовника в период раскрытия листьев. Для его приготовления вам понадобятся сульфат калия и органическое удобрение "Ягодка". Растворите 1 столовую ложку сульфата калия и 2 столовые ложки удобрения "Ягодка" в 10 литрах воды, добавьте 1 стакан древесной золы и дайте раствору настояться в течение 30 минут перед использованием.

Для взрослого растения используйте два 10-литровых ведра раствора, а для молодого — одно ведро.

Помимо удобрений, важно очищать участок вокруг кустов от сорняков и мульчировать его компостом или соломой, что поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

КРЫЖОВНИК ЗАСЫПЛЕТ ВАС КРУПНЫМИ И СЛАДКИМИ ЯГОДАМИ, если вы сделаете так в апреле!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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