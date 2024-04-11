Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас

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Как избавиться от медведок

1:12
Садоводство » Вредители и болезни

Существует старый, но действенный способ борьбы с медведками, который включает использование навоза. Его нужно применять в сентябре, но стоит взять на заметку уже сейчас.

Как избавиться от медведок
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Reago & Chrissy McClarren is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В сентябре нужно выкопать ямы. На каждые сто квадратных метров огорода рекомендуется иметь по крайней мере одну, но лучше две. Диаметр ямы должен составлять от 60 до 80 см, а глубина — от 35 до 40 см. Заполните почти наполовину яму свежим навозом, не уплотняя его. При необходимости можно слегка накрыть.

Устанавливаем колышек, чтобы можно было найти яму, если она будет засыпана снегом. Далее ждём крепких морозов до минус 20 градусов. После их прихода выкапываем навоз, где уже собрались медведки для зимовки. Дальше есть два варианта. Далее высыпаем этот навоз из ямы по огороду. Вредители погибнут от морозов. 

После применения такой методики количество медведок на участке весной сокращается в несколько раз. Если каждый будет уделять этому время и копать ямы вместе с соседями, то можно добиться сокращения численности медведок в пять раз.

Самый эффективный способ борьбы с медведкой на огороде!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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