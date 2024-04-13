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Оформите сад красиво и эффектно: это решение применяют ландшафтные дизайнеры

Оформите сад декоративной отсыпкой

1:12
Садоводство » Ландшафт

Все стремятся к созданию красивого ландшафта на своём участке, который бы сочетался с окружающей средой и приносил радость глазу.

Оформите сад декоративной отсыпкой
Фото: commons.wikimedia.org by Ludi Ling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Декоративная отсыпка — один из методов ландшафтного дизайна, который используется для преобразования участка и объединения различных элементов сада. Ее применяют для создания дорожек, оформления клумб, берегов водоемов или просто украшения уголков сада. Этот метод не только придает красоту, но также является практичным решением.

Например, на клумбе отсыпка может играть роль мульчи, предотвращая рост сорняков и уменьшая испарение влаги из почвы.

Отсыпка бывает органической и неорганической. Органическая отсыпка включает в себя "мягкие" материалы, такие как древесная щепа или кора. Её укладывают слоем толщиной 5-8 см, обычно на грунт или с использованием геотекстиля для защиты.

Неорганическая отсыпка, такая как гравий или песок, более долговечна и требует меньше усилий по уходу.

При использовании отсыпки можно сочетать различные материалы и даже окрашивать их в яркие оттенки для создания уникальной композиции.

Отсыпка камнем. Природный камень в ландшафтном дизайне.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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