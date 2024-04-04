Комнатные растения оживут: вот чем их нужно полить — о жёлтых листьях забудете

Подкормка растений рисовой водой

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если ваши цветы кажутся вялыми и листья начинают желтеть, это может быть признаком недостатка питательных веществ. Эта подкормка поможет им снова выглядеть здоровыми.

Фото: hear.org/ by Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Одним из хороших натуральных удобрений является рисовая вода. Для приготовления раствора залейте 1 стакан (200 г) риса литром воды комнатной температуры, дайте настояться не менее суток и затем используйте этот раствор для полива цветов.

Рисовая вода содержит много полезных веществ, таких как кальций, калий, кремний, полисахариды и витамины А, С, Е, которые способствуют развитию корневой системы и общему здоровью растений. Садовод Дзен-канала "Маленькая Дача" рекомендует проводить такую подкормку не чаще, чем раз в две недели.