Комнатные растения оживут: вот чем их нужно полить — о жёлтых листьях забудете

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Подкормка растений рисовой водой

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Садоводство » Советы

Если ваши цветы кажутся вялыми и листья начинают желтеть, это может быть признаком недостатка питательных веществ. Эта подкормка поможет им снова выглядеть здоровыми.  

Подкормка растений рисовой водой
Фото: hear.org/ by Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Одним из хороших натуральных удобрений является рисовая вода. Для приготовления раствора залейте 1 стакан (200 г) риса литром воды комнатной температуры, дайте настояться не менее суток и затем используйте этот раствор для полива цветов.

Рисовая вода содержит много полезных веществ, таких как кальций, калий, кремний, полисахариды и витамины А, С, Е, которые способствуют развитию корневой системы и общему здоровью растений. Садовод Дзен-канала "Маленькая Дача" рекомендует проводить такую подкормку не чаще, чем раз в две недели.

Только рисовая вода,спасет ваши комнатные растения от увядания!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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