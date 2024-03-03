Это дерево преобразит участок: живописный вид идеально впишется в ландшафтные композиции

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Пендула - декоративное дерево, способное преобразить садовый участок

1:18
Садоводство » Деревья и кустарники

В современном ландшафтном дизайне пользуется популярностью европейская лиственница "пендула" — декоративное дерево, способное преобразить садовый участок. В естественной среде лиственница может вырастать до 8 метров, но высота обычно ограничивается 6 метрами, а крона не превышает 1 метра в диаметре.

Пендула - декоративное дерево, способное преобразить садовый участок
Фото: Own work by uploader with a IXUS 800 IS by Liné1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Отличительной чертой растения является плакучая крона, создающая живописный вид, идеально вписывающийся в ландшафтные композиции. Цвет хвои меняется в зависимости от сезона: весной — светло-зелёный, летом — голубовато-зелёный с сероватым оттенком, осенью — золотисто-жёлтый. Лиственница "пендула" отличается быстрым ростом, морозоустойчива и неприхотлива в уходе. Рекомендуется выращивать её на хорошо освещенных участках с плодородным грунтом.

Для поддержания здоровья растения необходимо подкармливать его минеральными удобрениями дважды в сезон и проводить регулярную обрезку. В зимний период рекомендуется укрывать растение, чтобы защитить его от неблагоприятных погодных условий.

Лиственница "пендула" прекрасно подходит для маленьких участков и может быть использована как солитер или в групповых посадках, особенно эффектно смотрится в сочетании с ярко цветущими растениями.

Что такое Пендула и зачем она вам нужна?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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