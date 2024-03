Это дерево преобразит участок: живописный вид идеально впишется в ландшафтные композиции

Your browser does not support the audio element.

В современном ландшафтном дизайне пользуется популярностью европейская лиственница "пендула" — декоративное дерево, способное преобразить садовый участок. В естественной среде лиственница может вырастать до 8 метров, но высота обычно ограничивается 6 метрами, а крона не превышает 1 метра в диаметре.

Фото: Own work by uploader with a IXUS 800 IS by Liné1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported