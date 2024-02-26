Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок

Лютики - нежные цветы, которые украсят ваш сад

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лютики — это нежные цветы, широко распространённые по всему миру, обычно встречаются на лугах, берегах озёр и рек. Разновидности включают однолетние и многолетние сорта, высотой обычно 30-50 см, но иногда до 65 см.

Фото: Own work by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Декоративные сорта лютиков имеют разнообразные цветы, напоминающие розы или пионы, с диаметром от 4 до 10 см и самой разнообразной окраской. Растения требуют рассеянного освещения, питательного лёгкого грунта и регулярного полива без застоя влаги, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Лютики редко болеют, но могут страдать от избытка влаги. Хорошо смотрятся как в открытом грунте, так и в горшках.