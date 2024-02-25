Лук-севок два года может пролежать в ожидании посева, если вы будете хранить его таким способом

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Секрет правильного хранения лука-севка зимой: подробные инструкции для дачников

Чтобы ваш лук-севок остался сочным и не утратил своих ценных качеств, нужно знать, как хранить его правильно. Давайте разберемся в этом вместе.

Фото: flickr. com by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Продление срока хранения:

После тщательного отбора хорошего лука-севка, дачники часто хранят его для последующей посадки. Важно не только найти качественный материал, но и обеспечить ему правильное хранение.

Оптимальные условия:

Температура помещения для лука-севка не играет критической роли. Основное требование - хорошая вентиляция.

После просушки лук складывается в картонную коробку, засыпается золой. Легкое трясение коробки гарантирует, что зола покроет каждую луковку.

Важно учесть, что место хранения не должно быть излишне влажным.

Простой метод для всех:

Газета, покрывающая сверху, защитит лук от света.

Любое место в квартире подойдет для хранения: полка в антресоли, шкаф или даже угол на кухне.

Бонус для почвы: