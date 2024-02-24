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Какие цветы садить самыми первыми весной, чтобы наслаждаться их цветением

Рассказываем, что нужно учитывать при выборе цветов для весеннего сада

2:09
Садоводство

Весна — это время пробуждения природы, когда все вокруг начинает оживать и расцветать. И, конечно же, каждый садовод хочет, чтобы его сад был красивым и ухоженным в это прекрасное время года. Одним из главных элементов сада являются цветы, которые придают ему яркость и красоту. Но какие цветы стоит садить самыми первыми весной, чтобы наслаждаться их цветением как можно дольше?

Рассказываем, что нужно учитывать при выборе цветов для весеннего сада
Фото: ommons.wikimedia. org by RichardBH from Hamilton, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При выборе цветов для весеннего сада нужно учитывать их устойчивость к низким температурам и весенним заморозкам. Ведь весна может быть капризной, и в любой момент может наступить холодный период, который может нанести вред нежным растениям. Поэтому для начала стоит обратить внимание на такие цветы, как крокусы, нарциссы, тюльпаны и гиацинты. Они отлично переносят небольшие заморозки и прекрасно цветут уже в начале весны.

Кроме того, эти цветы имеют разнообразную цветовую гамму, что позволяет создать яркие и красочные композиции в саду. Крокусы могут быть белыми, желтыми, фиолетовыми и даже полосатыми. Нарциссы также имеют множество оттенков — от белого и желтого до оранжевого и розового. Тюльпаны же могут украсить сад крупными и яркими цветами различных форм и цветов. А гиацинты, помимо своего неповторимого аромата, могут порадовать глаз красивыми соцветиями различных оттенков.

Ещё одним преимуществом этих цветов является их лёгкость в выращивании. Они не требуют особого ухода и могут расти как на солнечных, так и на тенистых участках. Кроме того, они могут быть посажены как в грунт, так и в горшки, что позволяет создать красивые композиции на балконах и террасах.

Кроме вышеперечисленных цветов, весной можно посадить и другие растения, которые будут радовать своим цветением в течение всего сезона. Например, это могут быть пушистые и ароматные фиалки, нежные и неприхотливые мускари, а также яркие и красивые георгины. Все они отлично переносят весенние холода и будут радовать своим цветением до самой осени.

Топ-10 цветов в саду. Зацветают сразу как растает снег
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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