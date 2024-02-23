Эта болезнь у растений распространённая, но как с ней бороться знают не все: ржавчина

Ржавчина бывает и у растений. Рассказываем об этом заболевании

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ржавчина — это распространённое заболевание растений, вызванное грибками из рода Puccinia. Оно может поражать различные виды растений, включая овощные культуры, злаки, деревья и кустарники. Ржавчина может привести к серьёзным повреждениям растений и снижению их урожайности, поэтому важно знать о ней и принимать меры для её предотвращения и лечения.

Фото: creativecommons.org by Sabrina Setaro is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Причины возникновения ржавчины могут быть разнообразными. Одной из основных является наличие влаги на листьях растений в течение длительного времени. Это может происходить из-за частых дождей, плотной посадки растений или недостаточной вентиляции. Также ржавчину могут вызывать повреждения листьев, например, от насекомых или механические повреждения, которые становятся входными точками для грибков.

Симптомы ржавчины обычно проявляются на листьях растений в виде оранжевых или коричневых пятен, которые со временем становятся более крупными и покрывают всю поверхность листа. При сильном поражении растения могут потерять листья и ослабеть, что может привести к уменьшению урожайности или даже гибели растения.

Для предотвращения ржавчины необходимо следить за правильным уходом за растениями. Важно избегать частых поливов, особенно вечером, чтобы листья успели высохнуть перед наступлением ночи. Также рекомендуется поддерживать оптимальную влажность и вентиляцию в теплицах и парниках. При посадке растений следует оставлять достаточное расстояние между ними для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.

Если ржавчина все же появилась на растении, необходимо принять меры для ее лечения. В первую очередь, пораженные листья следует удалить и уничтожить, чтобы предотвратить распространение грибков. Затем можно применить специальные препараты для борьбы с ржавчиной, которые можно приобрести в садовых центрах. Важно следовать инструкциям по применению и не превышать дозировку, чтобы не нанести вред растению.