Шесть самых полезных насекомых для вашего сада

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы всегда ищут способы борьбы с вредителями, которые могут нанести вред их растениям. Однако мало кто знает, что существуют полезные насекомые, которые могут быть ценными союзниками в поддержании здоровья сада.

Фото: www.honeybeehaven. org/wp-content/uploads/2013/10/resource-main-image-test.jpg

Полезные насекомые в борьбе с вредителями

Пчёлы

Пчёлы играют важную роль в опылении растений, а также являются эффективными хищниками в отношении некоторых вредителей, таких как тля и щитовка. Они также основные опылители многих фруктовых деревьев и овощных культур.

Осы

Осы являются естественными хищниками многих вредных насекомых, включая мух, муравьёв и многих других. Они также помогают в борьбе с гусеницами, которые могут повредить растения.

Муравьи

Муравьи, несмотря на свою плохую репутацию, могут быть полезными в саду. Они защищают растения от вредных насекомых, таких как белокрылки и листовёртки. Однако стоит быть осторожными, чтобы они не создавали муравейники рядом с саженцами.

Насекомые, способствующие опылению растений

Пчёлы

Пчёлы являются ключевыми опылителями многих растений, включая фруктовые деревья, овощные культуры и декоративные растения. Они переносят пыльцу с одного цветка на другой, способствуя опылению и образованию плодов. Без пчёл опыление и урожайность многих растений могут значительно снизиться.

Шмели

Шмели также являются важными опылителями растений. Они больше по размеру, чем пчелы, и способны опылить растения с более тугими цветками. Шмели особенно полезны для опыления томатов, перца и ягодных культур.

Мотыльки

Мотыльки являются ночными опылителями, которые активно посещают цветущие растения вечером и ночью. Мотыльки способствуют разнообразию растений в саду и помогают им размножаться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.