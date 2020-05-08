Известный церковный миссионер Олег Стеняев, комментируя коронавирусные ограничения с точки зрения церкви, заявил агентству РИА "Новости" о том, что карантин является одной из "заповедей Бога" и верующие могут совершать все таинства в любом месте, не только в церкви.
"Мы должны помнить, что Библия — это первая книга, которая говорит о карантине. Карантин — это заповедь Бога", — сказал Стеняев.
По словам Стеняева, о подобных мерах карантина рассказывается, например, в 13-й главе ветхозаветной книги "Левит".
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