РПЦ выступила против перевода богослужения на русский язык

Московский патриархат выступил против идеи перевода богослужения со славянского языка на современный русский язык. Также он выступил против того, чтобы богослужебные тексты были адаптированы для понимания прихожан.

РПЦ считает, что это не привлечет больше людей в храмы. В РПЦ уверены, что текущая ситуация не нуждается в каких-либо вмешательств.

В понедельник, 18 ноября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с рукоположенными им в священный сан клириками Москвы.

Как сообщил священник Роман Богдасаров, они обсуждали вопрос, связанный с "совершением богослужений по уставу, предписанному нам нашими предками".

Фото: twitter.com