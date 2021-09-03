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Почему люди совершают самосуд над педофилами, объяснили эксперты

Экспертное мнение

В России распространён суд Линча в отношении педофилов. Потрясённые местные жители могут расправиться с преступником, если полиция не успевает вовремя арестовать его. Эксперты считают, что самосуд является плохим выходом не только для "карателей", но и для общества.

Почему люди совершают самосуд над педофилами, объяснили эксперты

Нередко после резонансных дел местные жители требуют, чтобы виновный был убит, а в обществе снова поднимается вопрос о возвращении смертной казни. Но пока в России действует мораторий на эту высшую меру наказания, разъярённые люди часто сами пытаются наказать преступника.

Судебный эксперт по уголовным делам, связанным с психологическим насилием, Евгений Волков считает, что у человека иногда отключаются адекватные механизмы самоконтроля в экстремальных стрессовых состояниях.

По словам Волкова, люди совершают самосуд в состоянии сильного эмоционального возбуждения, которое может продолжаться длительное время.

"А если люди ещё и видят, что государство само ведёт себя как бандит и хулиган, самосуд свершается просто на каждом шагу — и этому никакие законы не помешают", — сказал Евгений Волков в беседе с телеканалом "360".

Состояние аффекта, при котором человек не контролирует свои действия и может расправиться с преступником, длится около 10 минут. Если между преступлением и судом Линча проходит несколько часов, то это не считается состоянием аффекта.

Директор Центра психологического консультирования ВШЭ Ирина Макарова заявила, что причина самосуда в России заключается в недоверии людей к системе правосудия и власти в целом.

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Полиции удалось предотвратить самосуд над подозреваемым в убийстве девятилетней девочки
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
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