Коронавирус мутировал по-разному в разных частях мира

Ученые обнаружили, что у коронавируса есть как минимум три мутации, которые произошли по мере распространения инфекции по миру. Исследователи обозначили их "А", "В" и "С". Первый тип - "А" был обнаружен в китайском Ухане и считается, что это первоначальная версия вируса, которая передалась человеку от летучих мышей.

Примечательно, что этот же тип получил распространение в США и Австралии. В Европе преимущественно наблюдается заражением типом "С", однако в некоторых странах: Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах преобладает тип "В".