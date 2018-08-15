Аренда окупает апартаменты за 8 лет

Миллениалы предпочитают аренду: срок окупаемости апартаментов снизился до 8-9 лет, говорится в исследовании компании "НДВ-Супермаркет недвижимости".

По мнению экспертов, подрастающее "поколение Z", не собираются приобретать жильё в собственность. Сейчас подрастает целый социум потенциальных арендаторов, свободных от обязательств по ипотеке и от привязки к конкретному месту жительства.

В последние годы набрала популярность мелкая нарезка квартир и апартаментов, на рынке много студий менее 30 кв.м в самых разных локациях. Апартаменты пришли в недорогие районы, где и квартиры были сравнительно доступны, а теперь образовалось сверхдоступное предложение.

До кризиса инвесторы скептически смотрели на перспективу купить московское жильё для получения ренты. Ведь срок окупаемости почти всегда превышал 15 лет. Теперь же, по подсчетам экспертов, срок окупаемости апартаментов за счет аренды снизился до 9-ти, и в некоторых случаях даже до 8-ми лет.

Как утверждают эксперты, ситуация с грядущим переходом строительной отрасли на проектное финансирование, а средств дольщиков — на эскроу-счета пока держит под вопросом будущую доходность недвижимости. На данный момент можно сказать только одно — осталось 10 месяцев для покупки недорогого, доступного и выгодного арендного бизнеса.