Ждать снижения цен на квартиры не придётся: эксперт рассказал почему

Генеральный директор ФСК "Регион" Алексей Алмазов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что в России нет предпосылок для снижения цен на жильё.
По его мнению, рост себестоимости строительства и рабочей силы, а также высокая ключевая ставка не позволяют застройщикам уменьшать цены, сообщает NEWS.ru.
Алмазов подчеркнул, что девелоперы не получают "суперприбылей".
Он также отметил, что ценообразование в строительной отрасли основывается на минимальной маржинальности, то есть застройщики рассчитывают на прибыль в течение трёх-четырёх лет реализации проектов.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.