Ждать снижения цен на квартиры не придётся: эксперт рассказал почему

Эксперт: предпосылок для падения цен на жильё в РФ нет

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор ФСК "Регион" Алексей Алмазов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что в России нет предпосылок для снижения цен на жильё.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По его мнению, рост себестоимости строительства и рабочей силы, а также высокая ключевая ставка не позволяют застройщикам уменьшать цены, сообщает NEWS.ru.

Алмазов подчеркнул, что девелоперы не получают "суперприбылей".

Он также отметил, что ценообразование в строительной отрасли основывается на минимальной маржинальности, то есть застройщики рассчитывают на прибыль в течение трёх-четырёх лет реализации проектов.