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Курс рубля на Мосбирже: валюта ослабла по отношению к доллару и евро

Курс рубля на Мосбирже снизился к доллару на 93 копейки

0:54
Экономика

На Мосбирже в среду курс рубля относительно доллара снизился на 93 копейки, упав до отметки в 89,51 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс рубля на Мосбирже снизился к доллару на 93 копейки
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Помимо того, что рубль потерял в стоимости по отношению к доллару, он также подешевел по отношению к евро (на 49 копеек, достигнув отметки в 96,93 рубля) и китайскому юаню (на 11 копеек, опустившись до 12,3 рубля).

Экономисты Банка России провели анализ ежемесячного опроса, из которого стало известно, что прогнозируемый среднегодовой уровень ключевой ставки вырос на 1 процентный пункт. Таким образом, показатель приблизился к текущему значению (16 процентов), составив 15,9 процента.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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