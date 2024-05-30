Курс рубля на Мосбирже: валюта ослабла по отношению к доллару и евро

Курс рубля на Мосбирже снизился к доллару на 93 копейки

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Мосбирже в среду курс рубля относительно доллара снизился на 93 копейки, упав до отметки в 89,51 рубля, свидетельствуют данные торгов.

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Помимо того, что рубль потерял в стоимости по отношению к доллару, он также подешевел по отношению к евро (на 49 копеек, достигнув отметки в 96,93 рубля) и китайскому юаню (на 11 копеек, опустившись до 12,3 рубля).

Экономисты Банка России провели анализ ежемесячного опроса, из которого стало известно, что прогнозируемый среднегодовой уровень ключевой ставки вырос на 1 процентный пункт. Таким образом, показатель приблизился к текущему значению (16 процентов), составив 15,9 процента.