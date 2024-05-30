Судебные приставы больше не смогут удерживать долги с пенсий инвалидов

Владимир Путин запретил списание долгов с пенсий

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Судебные приставы больше не смогут удерживать долги с пенсий инвалидов, включая пенсии детей-инвалидов, а также доплат к этим пенсиям. Такой закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Новый закон расширяет список доходов, с которых запрещено взыскивать долги. В этот список теперь входят:

— социальные пенсии по инвалидности,

— федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям, назначаемые детям-инвалидам,

— доплаты инвалидам, признанным недееспособными,

— выплаты к пенсиям по потере кормильца.

Закон начнет действовать через десять дней после его публикации.