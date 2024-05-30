Судебные приставы больше не смогут удерживать долги с пенсий инвалидов, включая пенсии детей-инвалидов, а также доплат к этим пенсиям. Такой закон подписан президентом России Владимиром Путиным.
Новый закон расширяет список доходов, с которых запрещено взыскивать долги. В этот список теперь входят:
— социальные пенсии по инвалидности,
— федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям, назначаемые детям-инвалидам,
— доплаты инвалидам, признанным недееспособными,
— выплаты к пенсиям по потере кормильца.
Закон начнет действовать через десять дней после его публикации.
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