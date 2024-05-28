Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
"АльфаСтрахование": российский бизнес активно страхуется от киберрисков
Блогерша Сандра Мантика отказалась судить уехавших из России артистов
Актёр Брюс Уиллис появился на свежем фото похудевшим и постаревшим из-за болезни
Переход в атаку и откат ВСУ за линию обороны на Карловском направлении
Почему кожа стареет раньше времени: взгляд косметолога на причины и факторы
Климатолог Хорошавин усомнился в жаре в Тюмени этим летом
Актриса Линдси Лохан сфотографировалась в купальнике в Греции
Пряное печенье с чеддером и беконом: вкусный перекус
Эксперт Арзамаскин рассказал, что у рассрочки, оформляемой в магазинах на товар или услугу, есть несколько минусов

Эксперт назвал минусы рассрочки

Экономика

Рассрочка, оформляемая в магазинах на товар или услугу, имеет несколько недостатков, отметил эксперт Центрального федерального округа Банка России Алексей Арзамаскин в беседе с "Газетой.Ru".

Эксперт назвал минусы рассрочки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одним из минусов рассрочки, по словам эксперта, являются дополнительные расходы. Проценты и комиссии могут быть уже включены в стоимость товара. Вторым недостатком является финансовая нагрузка, которая ложится на потребителя.

Также Арзамаскин указал на риск задолженности. Он подчеркнул, что финансовые обстоятельства могут измениться в любой момент, например, из-за потери работы. Такая ситуация может привести к проблемам с выплатой долгов, добавил он.

Однако эксперт отметил и преимущества рассрочки. Среди них — быстрое получение товара или услуги и меньшая переплата по сравнению с кредитами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер" Дмитрий Плотников
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Делаем почву плодородной без использования навоза
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Последние материалы
Актёр Брюс Уиллис появился на свежем фото похудевшим и постаревшим из-за болезни
Переход в атаку и откат ВСУ за линию обороны на Карловском направлении
Почему кожа стареет раньше времени: взгляд косметолога на причины и факторы
Эксперт назвал минусы рассрочки
Климатолог Хорошавин усомнился в жаре в Тюмени этим летом
Актриса Линдси Лохан сфотографировалась в купальнике в Греции
Пряное печенье с чеддером и беконом: вкусный перекус
Из-за этих ошибок водителей расход топлива на трассе выше, чем мог бы быть
Два метода посева кабачков для получения раннего урожая
Балерина Волочкова опровергла слухи о скорой свадьбе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников