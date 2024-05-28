Эксперт Арзамаскин рассказал, что у рассрочки, оформляемой в магазинах на товар или услугу, есть несколько минусов

Эксперт назвал минусы рассрочки

Рассрочка, оформляемая в магазинах на товар или услугу, имеет несколько недостатков, отметил эксперт Центрального федерального округа Банка России Алексей Арзамаскин в беседе с "Газетой.Ru".

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Одним из минусов рассрочки, по словам эксперта, являются дополнительные расходы. Проценты и комиссии могут быть уже включены в стоимость товара. Вторым недостатком является финансовая нагрузка, которая ложится на потребителя.

Также Арзамаскин указал на риск задолженности. Он подчеркнул, что финансовые обстоятельства могут измениться в любой момент, например, из-за потери работы. Такая ситуация может привести к проблемам с выплатой долгов, добавил он.

Однако эксперт отметил и преимущества рассрочки. Среди них — быстрое получение товара или услуги и меньшая переплата по сравнению с кредитами.