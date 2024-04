Экономист рассказала, в каких регионах России дешевле всего испечь кулич на Пасху

Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, подчеркнула, что стоимость пасхальных угощений будет различаться по всей территории России. По её словам, цены на кулич выросли на 13 процентов за последний год.

