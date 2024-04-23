Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говорим о мульчировании корой
Турист погиб в Африке, потеряв сознание во время дайвинга
Экс-футболист сборной России Мостовой призвал вернуть Абаскаля в "Спартак"
Advice.News: апельсины и орехи помогут избавиться от акне
Какие выплаты положены при выходе на пенсию
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки на дом в Подмосковье
Эти цветы против сорняков
Кинологи ответили, нужно ли бояться питбулей
Ликвидация банка "Гефест": АСВ выплатило 93% компенсаций вкладчикам
Экономист рассказала, в каких регионах России дешевле всего испечь кулич на Пасху

Экономист Сорокина: цены на кулич за год выросли на 13%

Экономика

Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, подчеркнула, что стоимость пасхальных угощений будет различаться по всей территории России. По её словам, цены на кулич выросли на 13 процентов за последний год.

Экономист Сорокина: цены на кулич за год выросли на 13%
Фото: flickr by Лохмотья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В связи с тем, что православная Пасха приходится на 5 мая в этом году, многие уже начали готовиться, закупая необходимые ингредиенты для приготовления кулича. Сорокина отметила, что существует множество рецептов этого традиционного русского хлеба, передаваемых из поколения в поколение в каждой семье.

Среди ингредиентов для приготовления кулича на опаре перечисляются молоко, сливочное масло, яйца, сахар, дрожжи, мука, соль, ванилин и изюм. По итогам приготовления получится от пяти до восьми куличей среднего размера.

Экономист отметила в интервью РИАМО, что самыми доступными городами для приготовления кулича оказались Санкт-Петербург и Владимир. В то время как в Москве и других крупных городах стоимость ингредиентов для кулича составит около 121 рубля, но эти расчеты не учитывают затраты на газ, электроэнергию и личное время.

Для тех, кто не желает готовить самостоятельно, существует возможность приобрести готовые куличи за несколько дней до Пасхи. Их цены варьируются от 214 до 1199 рублей за полукилограммовое изделие в зависимости от производителя и региона.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Последние материалы
Эти цветы против сорняков
Кинологи ответили, нужно ли бояться питбулей
Ликвидация банка "Гефест": АСВ выплатило 93% компенсаций вкладчикам
Сияние из природы: домашний рисовый тоник для здоровой кожи
В Румынии медведь напал на туристку у плотины Видрару
В Финляндии ИИ помог создать рецепт идеального кофе
Морено об игре "Сочи" с "Уралом": это наш худший матч с момента моего прихода
Экономист Сорокина: цены на кулич за год выросли на 13%
Aston Martin обновляет свой первый внедорожник DBX707
Что делать, если вы нечаянно пересолили еду: четыре способа исправить ситуацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников