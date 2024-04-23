Экономист рассказала, в каких регионах России дешевле всего испечь кулич на Пасху

Экономист Сорокина: цены на кулич за год выросли на 13%

Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, подчеркнула, что стоимость пасхальных угощений будет различаться по всей территории России. По её словам, цены на кулич выросли на 13 процентов за последний год.

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В связи с тем, что православная Пасха приходится на 5 мая в этом году, многие уже начали готовиться, закупая необходимые ингредиенты для приготовления кулича. Сорокина отметила, что существует множество рецептов этого традиционного русского хлеба, передаваемых из поколения в поколение в каждой семье.

Среди ингредиентов для приготовления кулича на опаре перечисляются молоко, сливочное масло, яйца, сахар, дрожжи, мука, соль, ванилин и изюм. По итогам приготовления получится от пяти до восьми куличей среднего размера.

Экономист отметила в интервью РИАМО, что самыми доступными городами для приготовления кулича оказались Санкт-Петербург и Владимир. В то время как в Москве и других крупных городах стоимость ингредиентов для кулича составит около 121 рубля, но эти расчеты не учитывают затраты на газ, электроэнергию и личное время.

Для тех, кто не желает готовить самостоятельно, существует возможность приобрести готовые куличи за несколько дней до Пасхи. Их цены варьируются от 214 до 1199 рублей за полукилограммовое изделие в зависимости от производителя и региона.