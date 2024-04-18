Оценены риски перегрева экономики России

Эксперты заявили, что сейчас вопреки прогнозам сохранен перегрев экономики нашей страны.
Внутренний спрос в РФ все еще существенно опережает возможности выпуска товаров и услуг.
О продолжающемся в России перегреве экономики заявили в Центробанке, как пишет РБК, ссылаясь на участников рынка.
В первом квартале этого года рост отечественного ВВП держался на высоком уровне. В связи с этим разница между спросом и выпуском может быть от 1,5 до 3 процентов. Также зафиксированы высокие темпы роста экономической активности.
Директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой сообщил, что это говорит о перегреве экономики.
Все это может привести к ослаблению курса рубля к ведущим мировым валютам.
Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.