Как жить на пенсию и не тужить: самозанятым и ИП рассказали, как повысить свою пенсию

Депутат Говырин: в России предусмотрена возможность отсрочки выхода на пенсию

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что самозанятые граждане могут обеспечить себе достойную пенсию, заключив договор добровольного страхования и внося обязательные платежи в Социальный фонд России.

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В беседе с NEWS.ru он отметил, что делая это на протяжении своей деятельности, они могут накапливать пенсионные коэффициенты и стаж, необходимые для получения страховой пенсии.

Самозанятые, занимающиеся предпринимательской деятельностью, часто не перечисляют обязательные взносы в пенсионный фонд, в результате чего у них не формируется стаж и накопительные коэффициенты. Это может привести к тому, что получение страховой пенсии станет возможным лишь через пять лет после достижения пенсионного возраста. Однако, существует возможность увеличить размер пенсионных выплат, отложив выход на пенсию с использованием повышающих коэффициентов.

ИП, в отличие от самозанятых, обязаны вносить обязательные пенсионные взносы. Минимальная сумма взносов, необходимых для учета стажа в 2024 году, составляет 50 798 рублей, что соответствует 1,036 индивидуального пенсионного капитала (ИПК).