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Объект планируют сдать до 1 октября: в аэропорту Казани приступили к строительству стоянки для самолетов членов БРИКС

В аэропорту Казани стартовало возведение нового перрона для самолетов

0:56
Экономика

В казанском аэропорту приступили к строительству нового перрона для самолетов членов стран БРИКС, сообщает издание "Бизнес Онлайн".

В аэропорту Казани стартовало возведение нового перрона для самолетов
Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

По информации портала, планируемая вместимость будущей стоянки составит 33 самолета. На данный момент на строительной площадке активно проводятся земляные работы, пишет inkazan.ru.

Руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, Фарит Ханифов, ранее уточнил, что площадь перрона будет примерно 300 тысяч квадратных метров.

Завершенный объект планируется сдать к 1 октября 2024 года. Примечательно, что во время проведения саммита стран БРИКС, запланированного на 22-24 октября в Казани, на новой стоянке будут размещены самолеты гостей. Это расширение позволит избежать необходимости направлять регулярные рейсы в соседние города.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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