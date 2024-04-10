Вот теперь заживем: Центральный банк предложил шесть мер по борьбе с бедностью в России

Глава ЦБ Набиуллина: политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России представил план действий, направленных на борьбу с бедностью в стране. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме и предложила шесть шагов, которые могут помочь населению.

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Важным моментом является снижение инфляции. Это поможет улучшить покупательную способность граждан и смягчит давление на бюджеты семей.

Вторым шагом предлагается укрепление защиты людей от излишней кредитной нагрузки, чтобы предотвратить возможные финансовые кризисы.

Борьба с мошенничеством на финансовом рынке также стоит на повестке дня. Эльвира Набиуллина указала на то, что люди с низкими доходами чаще всего становятся жертвами финансовых махинаций, поэтому необходимо ужесточить меры в этом направлении.

Также предложено оказывать поддержку гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и развивать финансовые продукты специально для этой категории населения.

Одним из инновационных предложений является программа гарантированного увеличения доходности вкладов для людей с низким уровнем дохода. В декабре 2023 года Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, открывающий новые возможности для финансового развития малообеспеченных граждан.

План Банка России по сокращению бедности включает в себя не только финансовые меры, но и образовательные программы по повышению финансовой грамотности населения.

В целом, предложенные шаги направлены на создание более благоприятной экономической среды для всех слоев общества.