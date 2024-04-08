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Импортировано 293,9 миллиона упаковок препаратов: назван крупнейший поставщик лекарств в Россию

Индийские фармкомпании стали крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок

1:01
Экономика

Индийские фармацевтические компании вышли на первое место среди поставщиков лекарств на российский рынок за прошлый год.

Индийские фармкомпании стали крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок
Фото: Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным аналитической компании RNC Pharma, за 12 месяцев в Россию было поставлено 293,9 миллиона упаковок препаратов из Индии, обогнав Германию, цифра поставок которой снизилась на 19,2 процента, достигнув отметки в 238,7 миллиона упаковок.

Также среди лидеров по поставкам в РФ оказались Франция (149,3 миллиона упаковок), Венгрия (112,5 миллиона) и Белоруссия (109,8 миллиона), сообщает РБК.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о незначительном росте цен на жизненно важные лекарства в России в 2023 году — 4,4 процента, оставшись ниже уровня годовой инфляции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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