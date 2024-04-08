Западные страны ушли на второй план: стали известны главные торговые партнёры России

Товарооборот России в 2023 году показал явные изменения в структуре торговли. По данным ФТС, общий объём внешней торговли достиг 710,1 миллиарда долларов, и наибольшая доля из него пришлась на азиатские страны — 51%.
В то же время на долю европейских партнёров пришлось 23%. Аналитики отмечают, что теперь западные страны не входят в первую пятёрку основных торговых партнёров России, сообщает РИА Новости.
По данным национальных статистических служб, Китай удерживает лидерство в списке основных торговых партнеров России с объемом торговли в 240,1 миллиарда долларов.
По сравнению с предыдущим годом, Индия поднялась на второе место, увеличив торговлю с Россией в полтора раза до 64,9 миллиарда долларов.
Третье место занимает Турция с объемом торговли в 56,5 миллиарда. Следом идут Белоруссия (55 миллиардов) и Казахстан (26 миллиардов).
На подъём в рейтинге могут рассчитывать ОАЭ и Бразилия, в то время как Нидерланды и Германия потеряли позиции. Россия также укрепила торговые связи с Японией, Гонконгом, Узбекистаном и Арменией.
Основными партнёром России в Африке стал Египет.
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