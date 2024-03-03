Стало известно, как изменились основные покупатели российских пиломатериалов

Доля экспорта российских пиломатериалов на европейском рынке составляла около 14% до введения санкций.
Однако после введения ограничений из топ-10 стран-импортеров отпали такие европейские государства, как Финляндия и Эстония. Их места заняли Корея, Киргизия и Гонконг. Об этом свидетельствует данные инфографики, представленной РБК.
По объему закупок лидирует Китай, совершивший покупку 13 миллионов кубических метров пиломатериалов. На втором месте находится Узбекистан, закупивший 2 миллиона кубических метров, а на третьем — Казахстан с объемом закупок в 0,92 миллиона кубических метров.
Эти изменения показывают динамику и перспективы новых направлений экспорта российских пиломатериалов на мировом рынке.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.