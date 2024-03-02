Эксперт: хранить сбережения в китайской валюте выгоднее, чем в долларах или евро

Аналитик Вавилов рассказал о повышении доходности вкладов в юанях

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалист департамента стратегических исследования компании Total Research Николай Вавилов рассказал, что доходность банковских вкладов в юанях выше, чем в американских долларах.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Известия" пишут, что в последний месяц зимы 2024 года крупные банки РФ увеличили процентную ставку по валютным вкладам в китайских юанях. По словам Вавилова, она остаётся существенно ниже, чем по рублёвым депозитам, но намного выгоднее, чем вклады в европейской или американской валюте.

"Максимальный процент по вкладам в юанях составляет 4,5 годовых при размещении не менее года. Если сравнивать с депозитами в долларах США и евро, то в этих валютах доходность по вкладам в банках нашей страны составляет менее одного процента годовых", — поделился эксперт.

По мнению Вавилова, то, что банки пошли на повышение ставок по вкладам в юанях может свидетельствовать о привлекательности данной валюты для россиян. Он напомнил, что ещё год назад доходность по депозитам в китайской национальной валюте в банках РФ была практически в два раза ниже. Эксперт добавил, что такая динамика свидетельствует также об изменении экономических приоритетах России, которая сегодня смотрит на восток, а не в сторону западных стран.