Специалист департамента стратегических исследования компании Total Research Николай Вавилов рассказал, что доходность банковских вкладов в юанях выше, чем в американских долларах.
"Известия" пишут, что в последний месяц зимы 2024 года крупные банки РФ увеличили процентную ставку по валютным вкладам в китайских юанях. По словам Вавилова, она остаётся существенно ниже, чем по рублёвым депозитам, но намного выгоднее, чем вклады в европейской или американской валюте.
"Максимальный процент по вкладам в юанях составляет 4,5 годовых при размещении не менее года. Если сравнивать с депозитами в долларах США и евро, то в этих валютах доходность по вкладам в банках нашей страны составляет менее одного процента годовых", — поделился эксперт.
По мнению Вавилова, то, что банки пошли на повышение ставок по вкладам в юанях может свидетельствовать о привлекательности данной валюты для россиян. Он напомнил, что ещё год назад доходность по депозитам в китайской национальной валюте в банках РФ была практически в два раза ниже. Эксперт добавил, что такая динамика свидетельствует также об изменении экономических приоритетах России, которая сегодня смотрит на восток, а не в сторону западных стран.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.