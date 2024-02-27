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Правительство РФ на полгода запретит продавать бензин за границу, чтобы не допустить роста цен на внутреннем рынке

Россия вводит запрет на продажу бензина за рубеж

1:25
Экономика

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу по запрету экспорта бензина на ближайшие шесть месяцев, эмбарго начнёт действовать с 1 марта.

Как пишет РБК, запрет вводится на фоне сезонного роста спроса на топливо и предстоящей посевной. В качестве меры поддержки аграриев норматив продаж дизельного топлива на бирже будет увеличен на 16%.

Эмбарго не будет действовать в отношении ранее согласованных поставок в ряд дружественных государств, среди которых страны ЕАЭС, Абхазия, Монголия, Южная Осетия и Узбекистан.

В предыдущий раз запрет на экспорт топлива вводился в России в сентябре 2023 года, когда правительство было вынуждено пойти на этот шаг на фоне роста цен на внутреннем рынке. Эмбарго действовало в течение двух месяцев, но уже в этот период кабмин допустил ряд послаблений, сначала разрешив экспорт дизеля трубопроводным способом, а затем отменив запрет на вывоз бензина.

По данным Росстата, в период с 13 по 19 февраля 2024 года цены на бензин выросли в 10 регионах России, максимальное повышение зафиксировано на Камчатке, где топливо подорожало на 0,8%. При этом снижение цен отмечалось в 13 субъектах РФ, а в Москве и Петербурге стоимость топлива на розничном рынке не изменилась.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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