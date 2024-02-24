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В Польше неизвестные вновь высыпали украинское зерно на рельсы

В Польше вновь обнаружили вскрытыми украинские зерновозы

1:18
Экономика

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х* посетовал на то, что поляки снова высыпали украинское зерно на приграничной железнодорожной станции Дорохуск. По его словам, это четвёртый подобный случай, три из них тоже произошли на ж/д станции, пишет RT. Жертвой справедливого возмущения польских фермеров стал транзитный груз, местом назначения которого называлась Германия.

В Польше вновь обнаружили вскрытыми украинские зерновозы
Фото: commons.wikimedia.org by Raimond Spekking is licensed under CC BY-SA 4.0

"Очередная диверсия на польской железнодорожной станции Дорохуск. В 9 часов утра неизвестные вскрыли три вагона с рапсом", — написал Кубраков.

Он обратился к властям Польши с требованием найти и наказать виновных.

Напряжённость в отношениях Киева и Варшавы возросла из-за ввода эмбарго на украинское зерно. ЕК осенью прошлого года решила не продлевать ограничения на ввоз четырёх видов сельхозпродукции из Незалежной в некоторые государства Евросоюза, но потребовала от Зеленского введения контрольных мер по экспорту. В ответ Словакия, Венгрия и Польша уведомили о продлении запрета односторонним образом. Киев обратился с жалобой в ВТО, на что три страны Европейского Союза заявили о бойкоте заседаний по вопросу украинского зерна.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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