Терпеть невозможно: торговые сети приняли решение по ценам на яйца

Федеральная антимонопольная служба России объявила о введении ограничений на наценку на куриные яйца в ряде торговых сетей, в ответ на быстрый рост цен на этот продукт.
Согласно информации от пресс-службы ведомства, установлена максимальная наценка на уровне 5%. Торговые сети
поддержали предложение регулятора, причем последние ограничили наценки до 10%.
На данный момент ФАС расследует причины резкого роста цен на куриные яйца по всей стране, запросив объяснения у производителей и десяти федеральных торговых сетей.
Согласно данным Росстата, в ноябре текущего года стоимость куриных яиц выросла на 15,07% по сравнению с предыдущим месяцем.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.