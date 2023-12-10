Терпеть невозможно: торговые сети приняли решение по ценам на яйца

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба России объявила о введении ограничений на наценку на куриные яйца в ряде торговых сетей, в ответ на быстрый рост цен на этот продукт.

Фото: commons.wikimedia. org by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Согласно информации от пресс-службы ведомства, установлена максимальная наценка на уровне 5%. Торговые сети

"Верный",

"Глобус",

"Азбука вкуса"

поддержали предложение регулятора, причем последние ограничили наценки до 10%.

На данный момент ФАС расследует причины резкого роста цен на куриные яйца по всей стране, запросив объяснения у производителей и десяти федеральных торговых сетей.

Согласно данным Росстата, в ноябре текущего года стоимость куриных яиц выросла на 15,07% по сравнению с предыдущим месяцем.