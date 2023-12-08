МРОТ в Москве в 2024 году будет в 1,5 раза больше, чем в целом по России

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Москве минимальный размер оплаты труда в 2024 году превысит общероссийский в 1,5 раза, составив 29 389 рублей.

Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Такая цифра появилась по решению властей российской столицы. Соответствующая информация есть на сайте мэра Москвы и правительства столицы.

Как напомнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, каждый регион вправе самостоятельно устанавливать МРОТ. Чиновник подчеркнул, что зарплата москвичей на полную ставку, не может быть ниже установленной.

На сегодняшний день минимальная заработная плата в Москве равна 24 801 рублю, и в соответствии с принятыми властями решением она будет поднята в 2024 году на 18,5%.