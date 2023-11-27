Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Вечером 27 ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Подписанный главой государства указ опубликован на государственном портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц", — говорится в тексте.

Учитывая, что в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля, то он увеличен единовременно на 18,5%.

Законопроект об увеличении МРОТ, от которого зависит в большей мере окладная часть зарплаты работников бюджетной сферы, был принят Госдумой РФ 16 ноября 2023 года и одобрен Советом Федерации 22 ноября.

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