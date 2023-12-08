США нарастили закупки российского урана в три раза

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

США в октябре повысили закупки урана из России. За этот период США приобрели 43,25 тонны, что в три раза больше, чем за аналогичный показатель прошлого года.

Фото: kt .kz

Так, объемы топлива обошлись США в 62,8 миллиона долларов — это стало их крупнейшей закупкой с июня 2023 года. РФ вышла на второе место по объёму поставок урана в США.

Главным поставщиком в октябре стала Великобритания. Она осуществила продажи в объёме 98,3 тонны урана на 177,4 миллиона долларов. В сентябре поставки по этому направлению не проводились.

Также известно, что американские компании начали вновь закупать уран из Китая.