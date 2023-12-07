Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт: после снегопада в автомобиле скапливаются десятки килограммов льда
Оттенки одежды и волос: подбираем идеальный цвет исходя из тона кожи
В детском саду воспитательница отправила детей чистить унитазы
Секрет предков: зачем они добавляли ячмень при посадке винограда и плодовых деревьев
Нутрициолог перечислила продукты, в которых содержится коллаген
В Петербурге ФСБ задержала двоих полицейских за помощь группе вымогателей
Наследный принц Омана заявил о необходимости избавления от засилья Запада
"Даже касаться их не хочу": Иван Охлобыстин рассказал о Пугачёвой и Галкине*
Ляйсан Утяшева показала Бузову в компании Батрутдинова: "Всё-таки они вместе!"

В ЦБ заявили о росте до 46,2% доли юаня на биржевом рынке России

1:08
Экономика

Доля юаня на биржевом рынке России выросла до 46,2%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.

В ЦБ заявили о росте до 46,2% доли юаня на биржевом рынке России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

"В структуре биржевого валютного рынка доля юаня выросла с 43,9% в октябре до 46,2% в ноябре", — говорится в в сообщении регулятора.

В то же время сегмент, так называемых, "токсичных" валют показал снижение до 52,3% месяц назад.

Ранее мы сообщали о том, что международные резервы России с 24 ноября по 1 декабря выросли на $5,4 млрд. За прошлый месяц валютные резервы РФ возросли на 3,06%. Они стали выше до $440,475 млрд. При этом увеличилась и стоимость монетарного золота в резервах увеличилась — за месяц она выросла на 2,15%, до $151,878 млрд.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
НПО Черногории призвали правительство осудить Израиль Михаил Плисюк США выбирают между поставками Украине и Израилю: "Боливар не вывезет двоих" Алексей Гончаров Русский Север: былины и народы Печоры Сергей Лебедев
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Последние материалы
По Ярославской области пройдет ЭКОавтопробег "Едем в Ярославию"
Гитарист Пугачёвой раскрыл известный только близким талант певицы
RND: объём помощи Запада Киеву уменьшился почти на 90%
В ЦБ заявили о росте до 46,2% доли юаня на биржевом рынке России
В России начали продавать яйца поштучно из-за резкого удорожания продукции птицеводства
Дарья Митина: Хавьер Милей — это аргентинский Чубайс
Newsweek: «Харакат Ан-Нуджаба» пообещало, что американские военные «дойдут до своих семей по частям»
Институт цвета Pantone объявил оттенком года "персиковый пушок"
Путин: число работающих в России иностранных компаний после санкций увеличилось
Катя Лель о мировом успехе своего трека "Мой мармеладный": скоро все будут учить русский язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников