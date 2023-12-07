В ЦБ заявили о росте до 46,2% доли юаня на биржевом рынке России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля юаня на биржевом рынке России выросла до 46,2%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

"В структуре биржевого валютного рынка доля юаня выросла с 43,9% в октябре до 46,2% в ноябре", — говорится в в сообщении регулятора.

В то же время сегмент, так называемых, "токсичных" валют показал снижение до 52,3% месяц назад.

Ранее мы сообщали о том, что международные резервы России с 24 ноября по 1 декабря выросли на $5,4 млрд. За прошлый месяц валютные резервы РФ возросли на 3,06%. Они стали выше до $440,475 млрд. При этом увеличилась и стоимость монетарного золота в резервах увеличилась — за месяц она выросла на 2,15%, до $151,878 млрд.