Эксперт: роста цен на алкоголь к Новому году ждать не следует

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подорожания алкогольных напитков перед Новым годом в России не будет. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор компании Luding Group Эрнест Хачатурян.

Фото: nashabochka.ru

Прогнозом глава одной из крупнейших российских алкогольных компаний поделился в кулуарах Второго Российского винодельческого форума. Как пояснил эксперт, цены в высокий сезон удастся сдержать, в том числе, за счет усилий участников рынка.

Предновогоднего пика не избежать, это стандартная история, но рынок к нему готов, отметил Хачатурян. Однако объем импорта вина и крепкого алкоголя в Россию в 2023 году уже превысил показатели за аналогичный период 2022 и 2021 года.

Так, крепкого алкоголя за девять месяцев 2023 года стало больше на 69,1% год к году, пива и вина — на 26,5% и на 21% соответственно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.