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Эксперты отметили снижение объёмов производства водки в России

1:05
Экономика

Специалисты Росалкогольтабакконтроля провели исследование, показавшее снижение производства водки в России. За отчётный период взяли месяцы с января по октябрь. Выяснилось, что цифры упали на 5,7 процентов, а общее количество продукции составило 63,2 млн дал.

Эксперты отметили снижение объёмов производства водки в России
Фото: Нейросеть Шедеврум

В исследовании не учитывались данные по производству пивных напитков, медовухи или сидра — экспертов интересовал алкоголь крепостью минимум 9%. Количество такой продукции также сократилось — чуть более чем на 4%. А ликёро-водочные изделия, наоборот, стали популярнее на 1,2%.

Отмечено и снижение производства виноградного, игристого и ликёрного вина: от 8,1% до 19,7%. Слабоалкогольная продукция же наращивает обороты — до 17,8 млн дал, что составило прирост в 16,4%.

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Как делают водку
Автор Мария Умыскова
Мария Умыскова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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