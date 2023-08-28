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В России хотят запустить СБП для ценных бумаг

1:20
Экономика

В следующем году в России планируется внедрить систему быстрых переводов ценных бумаг частных инвесторов между различными брокерскими компаниями. Об этом было объявлено Виктором Жидковым, председателем правления Национального расчётного депозитария (НРД), который будет заниматься организацией этого сервиса.

В России хотят запустить СБП для ценных бумаг
Фото: openverse

По его словам, НРД планирует начать испытания системы уже в конце текущего года, а к концу 2023 года надеется, что будут внесены соответствующие поправки в Налоговый кодекс и законодательство о ценных бумагах, позволяющие перейти от тестирования к практической реализации и запуску сервиса.

Данная инициатива получила поддержку как со стороны Центрального банка, так и Государственной Думы. Эксперты считают, что это нововведение поможет значительно сократить сроки перевода активов частных лиц с нескольких дней до нескольких часов. Кроме того, ожидается, что услуга станет более доступной, а конкуренция между участниками рынка усилится. На сегодняшний день не все брокерские компании разрешают своим клиентам переводить ценные бумаги к другим брокерам, что зачастую вынуждает инвесторов продавать свои активы или оставаться в текущей компании.

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Понятие ценных бумаг и их виды
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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