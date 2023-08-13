Apple TV больше не выпускает фильмы и сериалы с русской озвучкой

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий стриминговый сервис Apple TV изменил свою стратегию относительно локализации контента для русскоязычных зрителей. Отсутствие русской озвучки в недавно выпущенных проектах вызывает интерес у пользователей.

Фото: www.theepochtimes. com/apples-30-million-settlement-over-employee-bag-checks-gets-court-approval_4667478.html

Пользователи, следящие за обновлениями на стриминговом сервисе Apple TV, заметили, что последние релизы, такие как мультсериал "Странная планета" и третий сезон "В ритме жизни", лишены русской озвучки. Вместо этого доступны только русские субтитры. Такое изменение вызвало ряд вопросов и дискуссий среди аудитории.

Решение прекратить выпуск фильмов и сериалов с русской озвучкой оказало влияние на восприятие контента аудиторией. Пользователи выразили раздельные мнения относительно данного изменения. Одни считают, что это может негативно повлиять на популярность сервиса среди русскоязычных зрителей. Другие же полагают, что данное изменение может стимулировать изучение иностранных языков через оригинальные версии проектов.

Среди последних релизов, лишенных российской озвучки, можно отметить мультфильм "Плюшевый пузырь", сериал "Захваченный рейс" и второй сезон "Основания". Эти проекты стали первыми, представленными без русской озвучки, что привело к активным обсуждениям среди зрителей.

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков поднял важный вопрос о показе иностранных фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" без согласия владельцев прав на кинокартины. Он подчеркнул, что такая инициатива может стать спасательной для российских кинотеатров, столкнувшихся с серьезными трудностями из-за снижения выручки в текущем году. Даванков выразил мнение, что данное предложение необходимо рассмотреть для поддержки кинематографической отрасли страны.

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