The Spectator: Запад пустил в ход против России "шок и страх" — и терпит неудачу

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны терпят неудачу в развязанной ими экономической агрессии против России. А Европа уже заплатила высокую цену за те санкции, чтобы были введены, отмечается в материале британского издания The Spectator.

Фото: shutterstock

Подчёркивается, что практически сразу после того, как Запад начал вводить ограничительные меры против России, стало понятно — остальной мир это не поддерживает.

И "чувствовавшему свое влияние" Западу, вскоре стало понятно, что другие государства не спешат вводить санкции против России или российских граждан.

"Однако оказался смутным план вести экономическую войну против Москвы, запуская финансовый шок и страх на невиданном ранее уровне… немногие люди на Западе понимают, насколько плохо идет этот аспект войны", — подчёркивается в материале.

Отмечается и неудачная концепция Запада по введению персональных санкций против обеспеченных российских граждан. Поскольку, считают авторы The Spectator, они "могут легче всего получить доступ к западным товарам" путем переориентированной торговли или во время поездок за границу.

Российская экономика не была уничтожена, "она всего лишь была перенастроена, переориентирована в восточном и южном направлениях вместо западного".

Напомним, в Евросоюзе сейчас обсуждается очередной, одиннадцатый по счёту, пакет антироссийских санкций. Заявлено, что он будет ориентирован на то, чтобы помешать обходить ограничительные меры.

Кроме того, значительную — если не бОльшую часть — своего времени антироссийским санкциям планируют уделить лидеры стран G7 на саммите, который пройдёт в Японии на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что может обсуждаться эмбарго на экспорт в Россию всех товаров, за исключением лекарств и продовольствия. Во всяком случае, эту идею лоббировали США.

Но получит ли она какое-либо воплощение на практике, пока ясности нет. Потому что Япония и европейские страны выступили против этого плана, судя по сообщениям западной прессы.

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