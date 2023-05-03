Блумберг: Евросоюз, США и страны G7 готовят новые ограничения против России

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Европа, США и ряд других союзников по Украине активно занимаются в настоящее время подготовкой новых санкций против России. Запланировано индивидуальное, однако, скоординированное введение пакетов.

Фото: Fotodom. ru

Чёткие планы могут обнародовать на саммите G7, который состоится в Японии в текущем месяце. Корреспонденты информагентства Блумберг пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник.