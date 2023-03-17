Финансист Коган рассказал, как Центробанк РФ формирует ключевую ставку

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансист в Высшей школе экономики Евгений Коган рассказал Pravda.Ru, какой должна быть ключевая ставка Центробанка в России.

"Однозначного ответа нет, потому что у каждого своё мнение. ЦБ нам чётко обозначил, какая должна быть ставка. Раз он её не изменил, значит он считает, что она должна быть такой. Если мы спросим Олега Дерипаску, который является большим оппонентом ЦБ, то, наверное, он скажет, что ставка должна быть 4-5 процентов. Если спросим Сергея Глазьева, то, может быть, он скажет, что 2 процента. Если мы спросим консервативных экономистов, которые опасаются раскручивания инфляции, то они могут назвать цифру в 9 процентов. Так что мнений может быть много", — сообщил Коган.

По его словам, Центробанк является очень серьёзной организацией, ведущей глубокие исследования экономики.

"Аналитики ЦБ смотрят на инфляционные ожидания, на уровень потребительских расходов, на рынки, на динамику цен, и принимают решение по ставке после очень взвешенного, глубокого анализа. Сейчас они видят определенную стабильность курса рубля и не хотят делать какие-то изменения, полагая, что любые изменения сейчас неправильны", — отметил собеседник издания.

По мнению Когана, в настоящее время снижать ставку не следует, поскольку это может вызвать обесценивание рубля и дать неправильный сигнал по смягчению монетарной политики.

В пятницу, 17 марта, Центробанк оставил ключевую ставку неизменной в четвёртый раз подряд — на уровне 7,5% годовых. Регулятор объяснил свое решение в том числе снижением инфляционных ожиданий россиян.

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