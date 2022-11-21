WSJ: американские чиновники угрожают торговым партнёрам России

Американские чиновники ездят по всему миру и угрожают основным торговым партнёрам России, требуя ввести санкции и торговый контроль, сообщает издание Wall Street Journal.

В материале отмечается, что после нескольких недель падения экспорт в Россию вновь начал расти. Со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников отмечается, что санкционная кампания подрывается, поскольку её исполнение слабое. А это, в свою очередь, позволяет осуществлять запрещённую финансовую и торговую деятельность, что помогает российской экономике.

"Для ужесточения финансовой и торговой блокировки, установленной западными странами, США направляют высокопоставленных чиновников из крупных правительственных ведомств в зарубежные столицы. Их миссия: делиться разведданными о сетях уклонения от санкций, тихо угрожать сопротивляющимся властям и фирмам карательными мерами и собирать информацию о сетях, подозреваемых в доставке грузов в Россию", — сообщает Wall Street Journal.

Конечно, трудно себе представить, чтобы американские чиновники могли каким-либо образом угрожать Китаю. Либо Индии, в сотрудничестве с которой США крайне заинтересованы, а потому ведут себя аккуратно.

А вот про давление на Турцию, например, известно. Отказ турецких банков от обслуживания карт "Мир" связывают как раз с угрозой американских санкций.

Напомним, на этой неделе США и другие страны, входящие в G7, могут объявить о предельной цена на импортируемую из России нефть. Эту идею Вашингтон и его союзники продвигают уже несколько месяцев.

Правда, для её успеха нужна поддержка государств, которые покупают российскую нефть. В частности, речь о тех же Индии и Китае, крупнейших её покупателях на данный момент. А они на этот счёт никаких объявлений не делали.

Сомневают насчёт успеха и на Западе. Например, бывший министр финансов США Стивен Мнучин назвал идею ограничения цены на российскую нефть "нелепой". А его трудно заподозрить в доброжелательном отношении к России.

Мнучин занимал пост, когда президентом США был Дональд Трамп. И экс-министр финансов США постоянно подчёркивает, что при нём против России было введено рекордное число ограничений.