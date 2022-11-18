Все инвестиции иностранных компаний, которые под давлением антироссийских санкций приняли решение покинуть рынок и уйти из столицы России, остались в Москве, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Ничего, наверное, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе", — пояснил градоначальник РИА Новости.
Как подчеркнул Собянин, освободившиеся места на рынке дали возможность начать ускоренно развиваться отечественным производителям.
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