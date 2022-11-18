Собянин: инвестиции ушедших из РФ зарубежных компаний остались в стране

Все инвестиции иностранных компаний, которые под давлением антироссийских санкций приняли решение покинуть рынок и уйти из столицы России, остались в Москве, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Ничего, наверное, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе", — пояснил градоначальник РИА Новости.

Как подчеркнул Собянин, освободившиеся места на рынке дали возможность начать ускоренно развиваться отечественным производителям.