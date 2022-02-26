России могут отключить от платёжной системы SWIFT в течение нескольких дней

Угроза отключения от SWIFT впервые была озвучена ещё в 2014 году. Это одна из самых жёстких санкционных мер, на принятие которой настаивает руководство Украины. Теперь угроза может стать реальностью.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу одного из центральных банков Евросоюза, решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней.

SWIFT — это международная организация, которая контролирует одноименную межбанковскую систему совершения платежей и обмена информацией.

В 2017 году глава Сбера Герман Греф заявлял, что, если нас отключат от платежной системы, "холодная война покажется детской забавой".

Россияне будут испытывать трудности с переводами средств на зарубежные счета. Системы Visa и Mastercard начнут работать со сбоями даже при внутренних переводах.

Инвесторы при отключении от SWIFT начнут избавляться от российских бумаг, что серьёзно подкосит банки, частных инвесторов и весь фондовый рынок. Курс доллар и евро резко взлетит.

Данная мера отразиться на малом бизнесе, так как предприниматели не смогут проводить денежные операции с иностранными поставщиками.

Во время Крымской весны России уже угрожали отключением SWIFT, поэтому российский ЦБ создал аналог системы — СПФС. В критической ситуации можно перейти на неё.

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