Газпром третий день подряд заказывает через Украину максимальный транзит газа

Российский "Газпром" третий день подряд заказывает максимальный объём по транзиту газа через территорию Украины. Объём прокачки газа из России в ЕС составляет 109,3 миллиона кубометров в сутки, о чём сообщается на сайте "Оператор ГТС Украины".

Транзит российского газа происходит через газораспределительные станции "Суджа" и "Сохрановка" в объёме 76,9 и 32,4 миллиона кубометров соответственно. В общей сложности эти объёмы транзита топлива приближаются к максимально оговоренным в российско-украинском долгосрочном транзитном контракте, которые равны 109,5 миллионам кубометров в сутки.

Как сообщают представители "Газпрома", фактический транзит газа через Украину 10 ноября оказался равен 110 миллионам кубометров в сутки.

При этом "Газпром" не планирует бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину и не участвовал в аукционе на покупку дополнительных 15 миллионов кубометров в сутки, выставленных днём раньше.

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