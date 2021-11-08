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"Газпром" увеличил поставки газа через Украину в ЕС

Мир

Компания "Газпром" увеличила транзит газа в Европу через территорию Украины в полтора раза, на 54%. Теперь объём поставляемого газа составляет 88 кубометров в сутки.

Как следует из данных, предоставленных директором компании "Оператор ГТС Украины" Сергеем Макогоном на его странице в Facebook, ранее было забронировано и оплачено 109 миллионов кубометров топлива в сутки, то есть он сделал акцент на том, что выросший транзит всё равно пока меньше, чем было оговорено и оплачивается.

До этого Макогон сообщал, что объём газа, который поставляет "Газпром" через Украину, снизился до 57 миллионов кубометров в сутки с 1 ноября, а это в два раза меньше транзитной мощности, оплачиваемой "Газпромом".

Макогон затруднился ответить на вопрос, увеличит ли "Газпром" поставки газа в Европу. Он сказал, что пока Украина не получала дополнительных заявок на транзит.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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