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Можно не платить: эксперт рассказала о способах оптимизации НДС

Экономика

В России можно на законных основаниях не платить налог на добавленную стоимость, не прибегая к "серым" схемам, рассказала ФАН эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Алла Семёнова.

Можно не платить: эксперт рассказала о способах оптимизации НДС

Она пояснила, что НДС предполагает изъятие в госбюджет части стоимости реализуемых бизнесом товаров и услуг. Законодательством установлена единая ставка налога на добавленную стоимость - 20%. Вместе с тем для продуктов, медицинских и детских товаров, а также школьных принадлежностей она составляет 10%.

Идущие на экспорт товары и услуги международных перевозок вообще не облагаются НДС.

По словам Аллы Семёновой, существуют специальные налоговые режимы, при которых не нужно платить НДС. Это упрощённая и патентная системы налогообложения.

Юрлица и ИП могут также получить освобождение от НДС. Однако для этого нужно, чтобы их доход за предыдущие три месяца не превышал 2 млн рублей.

Эксперт сообщила, что оптимизировать налоги поможет дробление крупной организации на несколько мелких.

 Кроме того, снизить налоговое бремя можно, следуя нескольким правилам:

  • своевременно запрашивать счета-фактуры на аванс у поставщиков;
  • проводить сверку отражения всех документов в финансовой системе предприятия;
  • Заранее планировать соотношение выручки и расходов и авансовые платежи;
  • Отдавать предпочтение компаниям, которые работают с НДС;
  • Вести раздельный учет по каждому виду деятельности своей компании.

Алла Семёнова отметила, что некоторые компании используют также "серые" схемы ухода" от уплаты НДС. Однако все они вычисляются налоговиками "на раз-два", что чревато серьёзными проблемами.

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Налоги стали двигателем прогресса?
Автор: Владимир Васютченко
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