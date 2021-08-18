В России можно на законных основаниях не платить налог на добавленную стоимость, не прибегая к "серым" схемам, рассказала ФАН эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Алла Семёнова.
Она пояснила, что НДС предполагает изъятие в госбюджет части стоимости реализуемых бизнесом товаров и услуг. Законодательством установлена единая ставка налога на добавленную стоимость - 20%. Вместе с тем для продуктов, медицинских и детских товаров, а также школьных принадлежностей она составляет 10%.
Идущие на экспорт товары и услуги международных перевозок вообще не облагаются НДС.
По словам Аллы Семёновой, существуют специальные налоговые режимы, при которых не нужно платить НДС. Это упрощённая и патентная системы налогообложения.
Юрлица и ИП могут также получить освобождение от НДС. Однако для этого нужно, чтобы их доход за предыдущие три месяца не превышал 2 млн рублей.
Эксперт сообщила, что оптимизировать налоги поможет дробление крупной организации на несколько мелких.
Кроме того, снизить налоговое бремя можно, следуя нескольким правилам:
Алла Семёнова отметила, что некоторые компании используют также "серые" схемы ухода" от уплаты НДС. Однако все они вычисляются налоговиками "на раз-два", что чревато серьёзными проблемами.
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