Российский арктический морской путь наращивает объёмы грузоперевозок

По данным Госкорпорации "Росатом", объем грузоперевозок по Северному морскому пути постоянно растет:

в 2020 году увеличился на 4,7% и составил в общей сложности 33 миллиона тонн (в 2019 году — 31,5 млн тонн), тогда как целевой уровень — 29 млн тонн.

В Росатоме рассчитывают, что к 2024 году объем грузоперевозок по СМП может составить 92,6 млн тонн.

Важность этого маршрута для развития Арктики неоднократно отмечал Владимир Путин, который поставил задачу сделать СМП "глобальной, конкурентоспособной транспортной артерией", поскольку арктический маршрут из Юго-Восточной Азии в Европу в два раза сокращает время транспортировки грузов по сравнению с другими маршрутами.