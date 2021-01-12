Российский арктический морской путь наращивает объёмы грузоперевозок

По данным Госкорпорации "Росатом", объем грузоперевозок по Северному морскому пути постоянно растет:
В Росатоме рассчитывают, что к 2024 году объем грузоперевозок по СМП может составить 92,6 млн тонн.
Важность этого маршрута для развития Арктики неоднократно отмечал Владимир Путин, который поставил задачу сделать СМП "глобальной, конкурентоспособной транспортной артерией", поскольку арктический маршрут из Юго-Восточной Азии в Европу в два раза сокращает время транспортировки грузов по сравнению с другими маршрутами.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.