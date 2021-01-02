Рост цен на драгметаллы и рекордное подорожание серебра - прогноз

Положительная тенденция для драгоценных металлов сохранится в 2021 году, и серебро увидит "наибольшую прибыль".

Прогноз аналитиков по рынку драгметаллов публикует Reuters.

Пандемия коронавируса привела к тому, что инвесторы стали активно вкладываться драгоценные металлы, как самый безопасный способ сохранения капиталов.

Это, наряду с дефицитом предложения, привело к росту в 2020 году цен

на золото и палладий - более чем на 20%,

на серебро - на 47%,

на платину-на 10 %.

"Мы увидим новые рекордные максимумы для золота и палладия [в 2021 году]. Но серебро увидит наибольшую прибыль", - отметил Филип Ньюман из консалтинговой компании Metals Focus (цитата Reuters).

Цена на золото начала расти, поскольку экономический рост замедлился в 2019 году, но процесс ускорился во время пандемии, и в августе этот драгоценный металл достиг рекордного максимума в $2072,50 за унцию.

В настоящее время цены упали примерно до $1900 за унцию на фоне новостей о вакцинах против коронавируса.

По мнению аналитика Росса Нормана, огромный государственный долг США, отрицательная реальная доходность облигаций и угрозы инфляции и турбулентности рынка сохранятся в 2021 году, что «хорошо для золота, которое может вырасти еще на 20% в течение следующих 12 месяцев».

Между тем, серебро, которое, помимо того, что оно является безопасным средством для инвестиций, также является промышленным металлом, используемым в различных продуктах, выросло с $18 за унцию в январе до почти $30 в августе, а затем упало примерно до $25 за унцию.

Эксперты считают, что его двойная функция и повышенная волатильность означают, что серебро может добиться лучших результатов, чем золото, по мере восстановления экономического роста. Кроме того, намерения избранного президента США Джо Байдена использовать больше чистой энергии могут стимулировать более широкое использование этого металла.